Вагітна Бар Рафаелі у короткій сукні похизувалася чималим животом: фото

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Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / www.gettyimages.com

Ізраїльська супермодель та ведуча міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 Бар Рафаелі, яка вже скоро стане мамою втретє, показала шанувальникам фото на останніх тижнях вагітності.

Нове фото Бар Рафаелі опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. Спершу модель показала селфі із сумним виразом обличчя, під яким вона підписала, що їй нічого з одягу більше не підходить.

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А згодом вона розмістила нове фото, на якому позує у білій короткій сукні у стилі "вестерн". Образ ведучої конкурсу Євробачення-2019 завершують ботильйони світло-бежевого відтінку. Для домашньої світлини зірка не робила макіяж, показавши природний вигляд.

Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Додамо, що 34-річна знаменитість, яка у 2016 році народила першу дочку Лів та наступного року дівчинку Ель від чоловіка Аді Езри, розповіла про свою третю вагітність у ролику в Instagram. "Упс, я знову зробила це", – з гумором додала Бар Рафаелі.

Думаю, наступний десятирічний період свого життя я присвячу родині. Я сама з сім'ї, де було четверо дітей. Сподіваюся, у мене буде велика сім'я,
– заявляла в інтерв'ю Рафаелі.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Зіркові мами Мода
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