Вагітна Бар Рафаелі зачарувала мережу фігурою у купальнику: фото

Днями ізраїльська супермодель та ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі приголомшила новиною про свою третю вагітність. Зірка виховує двох дочок, яких народила від свого чоловіка Аді Езри.

Після оголошення новини про поповнення у сім'ї зірка відправилася на відпочинок, звідки показує шанувальникам у мережі яскраві знімки. Нові фото Рафаелі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На новій світлині супермодель позує на пірсі у купальнику теракотового кольору. Доповнили її "пляжний" образ солом'яний капелюх, сонцезахисні окуляри та напівпрозора накидка.

Рафаелі тільки дізналася про те, що вагітна третьою дитиною. Відтак наразі округлого живота немає, однак шанувальники з нетерпінням очікують наступні публічні виходи зірки.



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаелі насолоджується канікулами / Instagram-Stories / @barrefaeli

Бар традиційно продемонструвала розкішну фігуру. Як відомо, перед початком міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 вона мала насичений графік з тренуваннями у спортзалі, щоб розкішно виглядати на сцені.

У супермоделі це вийшло і кожний її вихід неодноразово обговорювала преса.