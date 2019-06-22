Вагітна Бар Рафаелі зачарувала мережу фігурою у купальнику: фото

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Бар Рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Днями ізраїльська супермодель та ведуча Євробачення-2019 Бар Рафаелі приголомшила новиною про свою третю вагітність. Зірка виховує двох дочок, яких народила від свого чоловіка Аді Езри.

Після оголошення новини про поповнення у сім'ї зірка відправилася на відпочинок, звідки показує шанувальникам у мережі яскраві знімки. Нові фото Рафаелі опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На новій світлині супермодель позує на пірсі у купальнику теракотового кольору. Доповнили її "пляжний" образ солом'яний капелюх, сонцезахисні окуляри та напівпрозора накидка.

Рафаелі тільки дізналася про те, що вагітна третьою дитиною. Відтак наразі округлого живота немає, однак шанувальники з нетерпінням очікують наступні публічні виходи зірки.

бар рафаелі
Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаелі
Бар Рафаелі насолоджується канікулами / Instagram-Stories / @barrefaeli

Бар традиційно продемонструвала розкішну фігуру. Як відомо, перед початком міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 вона мала насичений графік з тренуваннями у спортзалі, щоб розкішно виглядати на сцені.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

У супермоделі це вийшло і кожний її вихід неодноразово обговорювала преса.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Євробачення 2019
Джерело: LifeStyle 24
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