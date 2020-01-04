Вагітна Бар Рафаелі знялася у яскравій фотосесії у воді

Ізраїльська супермодель та ведуча міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2019 Бар Рафаелі вже зовсім скоро стане мамою втретє! З моменту повідомлення про майбутнє поповнення пройшло вісім місяців, а модель досі продовжує зніматися у фотосесіях на останніх тижнях вагітності.

На своїй сторінці в інстаграмі 34-річна ізраїльська супермодель опублікувала серію світлин, на яких вона з'явилася у суцільному купальнику шоколадного відтінку у воді.

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Автором розкішних кадрів став фотограф Еял Нево. У підписі Рафаелі подякувала за фото. "Вдячна за неймовірні знімки, які я зможу одного дня показати своїм дітям", – додала зіркова мама.



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Також знаменитість опублікувала колаж з трьома світлинами, на яких вона позує у дзеркалі вагітною в чорній обтислій сукні і з чоловіком. Фото відрізняються не лише зачіскою моделі, а й роками, коли вони були зроблені – 2016, 2017 і 2019.

"Того ж тижня, те саме місце, та ж сукня. Різні роки. Готова до стрункого нового десятиліття", – підписала Бар Рафаелі.

Зірка у 2016 році народила першу дочку Лів та наступного року дівчинку Ель від чоловіка Аді Езри. У червні 2019 Бар розповіла про третю вагітність словами "Упс, я знову зробила це".



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli



Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli

Бар Рафаелі / Instagram / @barrefaeli