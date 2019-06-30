Вагітна Блейк Лайвлі вийшла на прогулянку з дітьми: фото

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Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі
Раян Рейнольдс і Блейк Лайвлі / www.gettyimages.com

Зірка серіалу "Пліткарка" Блейк Лайвлі, яка вагітна третьою дитиною від актора Раяна Рейнольдса, потрапила в об'єктиви папараці на прогулянці з дочками Джеймс та Інес.

У той час, як Раян Рейнольдс знімається у новому фільмі "Вільний хлопець", голлівудська акторка Блейк Лайвлі доглядає за дітьми. Про це повідомляє видання Daily Mail

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Так, наразі зйомки у зіркового татуся відбуваються у Бостоні, куди популярне сімейство переїхало. Папараці спіймали Блейк на прогулянці з двомісною коляскою, у якій сиділи її дочки.

Для виходу Лайвлі одягнула довге трикотажне плаття темно-сірого кольору зі світлим кардиганом. Доповнив образ акторки чорний крислатий капелюх.

Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі / BACKGRID / Daily Mail

Раніше фотографи зняли Блейк Лайвлі, коли вона прийшла відвідати коханого на знімальному майданчику. Додамо, що пара повідомила про поповнення у сім'ї на червоній доріжці прем'єри фільму "Покемон детектив Пікачу" у Нью-Йорку ще на початку травня.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Blake Lively (@blakelively)

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Блейк Лайвлі Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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