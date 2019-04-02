Вагітна чи ні: Джастін Бібер курйозно розіграв прихильників та журналістів

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Джастін Бібер з Хейлі Болдуін
Джастін Бібер з Хейлі Болдуін / Instagram / @haileybieber

Американський співак Джастін Бібер, який неодноразово вражав прихильників заявами про бажання стати батьком, несподівано опублікував УЗД-знімок. Таке фото одразу ж поширилось як в мережі, так і в західних ЗМІ.

Зізнання про поповнення у сім'ї з'явилось у День сміху. Джастін Бібер розмістив фото УЗД-знімка, на якому виднівся чималий ембріон. Не всі прихильники зрозуміли, що це першоквітневий жарт, тому засипали його привітаннями. 

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Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

До привітань долучились і зіркові колеги Джастіна Бібера, зокрема, Кріс Дженнер, Еллен Дедженерес, Патрік Шварценеггер і багато інших. А от дружина музиканта, модель Хейлі Болдуін, у відповідь написала коханому "дуже смішно", що трішки збентежило користувачів мережі. 

Та на цьому розіграш Джастіна Бібера не закінчився. Артист показав фото Хейлі на прийомі у лікарів. Модель оголила свій живіт, в той час як медики вели обстеження зірки. 

Якщо ви думали, що це був квітневий жарт, – написав Джастін Бібер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

Тільки після цих фото навіть найбільші скептики почали сприймати віртуальний розіграш, як правду. Втім співак вирішив не затягувати інтригу: у наступному фото він показав УЗД-знімок із собакою. Так Джастін Бібер розвінчав фейк та змусив журналістів деяких західних ЗМІ робити спростування інформації про вагітність Хейлі Болдуін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Justin Bieber (@justinbieber)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Хейлі Болдуін Джастін Бібер Музика
Джерело: LifeStyle 24
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