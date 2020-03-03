Вагітна донька Ольги Сумської показала оголений животик та розповіла про емоційний стан

Українська акторка театру та кіно Антоніна Паперна нещодавно розповіла, що чекає на другу дитину. Днями зірка опублікувала світлину, на якій позує в особливому стані з оголеним животиком.

Донька Ольги Сумської Антоніна Паперна днями вперше показала обличчя донечки Єви та зізналася, що вдруге вагітна. Тепер знаменитість поділилася на своїй сторінці в інстаграмі кадром, на якому позує в цікавому стані та демонструє свій кругленький животик.

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На чорно-білій фотографії, яка є у публікації, можемо бачити Антоніну в бюстгальтері, піджаку та штанах. Стильним аксесуаром, який доповнює образ вагітної Тоні, є капелюх. В руках вона тримає тістечко. Волосся зірки вкладене в легкі локони, а на обличчі – ніжний макіяж.

Емоційний стан на мега рівні. Я можу заплакати через те, що в будинку не виявилося яблука і засміятися просто дивлячись у далечінь і згадуючи щось (з боку виглядає цей процес трішечки дивно) Кіно я дивлюся лише веселе і бажано з не дуже сильним смисловим навантаженням, а краще просто мультики. Ну про їжу ви вже все зрозуміли,

– написала в публікації зірка.



Вагітна донька Ольги Сумської Антоніна Паперна / Instagram / @tonya_papernaya

Що відомо про особисте життя Антоніни Паперної?Українська акторка Антоніна Паперна заміжня за російським актором Володимиром Ягличем. Пара разом вже протягом п'яти років, проте не говорить з пресою про особисте життя. У липні 2017 року в подружжя народилася донечка Єва. Нещодавно вони показали її обличчя, знявшись у фотосесії для журналу Hello. Тепер закохані чекають на появу другої дитини.



Антоніна Паперна з чоловіком Володимиром та донькою Євою / Instagram / @tonya_papernaya