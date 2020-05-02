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Вагітна Джамала показала чималий животик у стильній сукні: ніжні фото

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Співачка Джамала
Співачка Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Відома українська співачка Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності. Ледь не щодня вона публікує фотографії, на яких показує стильні вбрання та гарно підкреслює свій особливий стан.

Джамала належить до зіркових матусь, які полюбляють ділитися з шанувальниками буднями під час вагітності. Переможниця Євробачення-2016 демонструє те, що кожна жінка особлива та вродлива у будь-якому стані. На її особистій сторінці в інстаграмі з'явилася чергова серія фотографій у красивому вбранні. 

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Поки Джамала готується до того, щоб вдруге стати мамою, то влаштовує стильні домашні фотосесії та ділиться результатами із підписниками.

На нових світлинах знаменитість постала у яскравій червоній сукні з дрібним принтом. Попри те, що вбрання було вільного крою, воно неабияк підкреслило чималий вагітний животик артистки.

У публікації Джамала зазначила, що під час вагітності співати фізично важко, бо стає більшою. Проте під час того, коли вона носила під серцем першу дитину, постійно виступала, проводила репетиції, давала концерти, записувала пісні на студії. І лише два останні тижні перед пологами їй було важко.

Джамала
Вагітна Джамала у яскравій сукні / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала показала округлий животик у стильному вбранні / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала показала животик на останніх місяцях вагітності / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Усміхнена Джамала позувала у домашній фотосесії / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Джамала
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