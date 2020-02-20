Вагітна Джамала постала у сміливому концертному образі: сукня підкреслила округлий живіт зірки

Тиждень тому популярна українська співачка наважилася оприлюднити свою другу вагітність. Вона вправно ховала округлий живіт за об'ємним вбранням. Проте обтислі концертні сукні показали фігуру майбутньої матусі у всій красі.

Нещодавно співачка наважилася зізнатися, що разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим та однорічним сином Еміром чекають на поповнення в родині. Хоч пара відмовляється розсекречувати стать майбутнього нащадка, проте фани з нетерпінням чекають нових подробиць.

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Джамала обіцяє зробити паузу в кар'єрі, аби зайнятися вихованням своєї майбутньої дитини. Проте зараз зірка активно виступає та відвідує світські заходи. Так, днями відбувся сольний концерт артистки в Одесі.

Для виходу на сцену вагітна співачка обрала досить ніжний образ, який лише підкреслив її тендітний стан. Хоч вона всіляко намагається приховати свій округлий живіт від зайвих очей, проте чималі терміни вже дають про себе знати. На фото, які з'явилися на особистій сторінці зірки, вона позує в блискучій сукні з паєтками та пікантним декольте. Обтисле в брання Джамала спробувала замаскувати за об'ємним золотистим плащем. Такий тендітний look вона доповнила лаконічним ланцюжком, легкою укладкою та яскравим макіяжем з блискітками.

У дописі знаменитість зазначила, що любить Одесу, проте головною перевагою міста є не море, а вдячні слухачі, які подарували їй незабутні емоції та чудові квіти.

Говорила, що ваше місто робить особливим не море, не смачна їжа, не шарм вулиць та будинків, а саме люди,

– написала Джамала.



Вагітна Джамала постала в обтислій сукні / Instagram / @annamelnyk_makeup



Вагітна Джамала постала в обтислій сукні / Instagram / @jamalajaaa



Вагітна Джамала постала в обтислій сукні / Instagram / @annamelnyk_makeup