Вагітна Джамала продемонструвала чималий животик в обтислій сукні: чарівні фото

Українська співачка Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності та ледь не щодня ділиться ніжними фото у стильних образах. Днями зірка опублікувала серію світлин, на яких постала у білосніжній обтислій сукні, яка гарно підкреслила її чималий животик.

Переможниця Євробачення-2016 навіть на карантині не припиняє ділитися з шанувальниками своєю творчістю та влаштовує онлайн-концерти, під час яких презентує нові композиції. А також знаменитість готується вдруге стати мамою. Вона організовує домашні фотосесії, де в чарівних образах демонструє свій особливий стан. Результати зйомок Джамала поширює на особистій сторінці в інстаграмі.

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На нових світлинах виконавиця постала в сукні молочного кольору довжини міді, яка обтисла її чималенький вагітний животик. Особливого шарму вбранню додають рюші на рукавах із чорною стрічкою на краях.

Джамала доповнила ніжний образ браслетами та каблучками золотистого кольору, а також великими сережками-кільцями. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з білими блискучими тінями та чорними стрілками на повіках. Завершила аутфіт ніжним блиском на губах.



Джамала підкреслила свою вагітність у ніжному образі / Instagram / @jamalajaaa



Джамала у вишуканій сукні / Instagram / @jamalajaaa



Співачка Джамала влаштувала домашню фотосесію / Instagram / @jamalajaaa