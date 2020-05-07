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Вагітна Джамала продемонструвала чималий животик в обтислій сукні: чарівні фото

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Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Українська співачка Джамала перебуває на останніх місяцях вагітності та ледь не щодня ділиться ніжними фото у стильних образах. Днями зірка опублікувала серію світлин, на яких постала у білосніжній обтислій сукні, яка гарно підкреслила її чималий животик.

Переможниця Євробачення-2016 навіть на карантині не припиняє ділитися з шанувальниками своєю творчістю та влаштовує онлайн-концерти, під час яких презентує нові композиції. А також знаменитість готується вдруге стати мамою. Вона організовує домашні фотосесії, де в чарівних образах демонструє свій особливий стан. Результати зйомок Джамала поширює на особистій сторінці в інстаграмі.

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На нових світлинах виконавиця постала в сукні молочного кольору довжини міді, яка обтисла її чималенький вагітний животик. Особливого шарму вбранню додають рюші на рукавах із чорною стрічкою на краях.

Джамала доповнила ніжний образ браслетами та каблучками золотистого кольору, а також великими сережками-кільцями. Волосся вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж з білими блискучими тінями та чорними стрілками на повіках. Завершила аутфіт ніжним блиском на губах.

Джамала
Джамала підкреслила свою вагітність у ніжному образі / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Джамала у вишуканій сукні / Instagram / @jamalajaaa

Джамала
Співачка Джамала влаштувала домашню фотосесію / Instagram / @jamalajaaa

Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Джамала
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