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Вагітна Джамала розповіла, як проводить вимушені канікули на карантині

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Джамала розповіла, чим займається на карантині / Instagram / @jamalajaaa

Знаменита українська виконавиця, переможниця "Євробачення 2016" Джамала нещодавно поділилася новиною, що чекає на другу дитину. Артистка розповіла, що захищає себе, дбаючи про гігієну та заряджається позитивом.

Коронавірус вніс значні корективи в звичне життя людей. Не оминув він і знаменитостей. Довелося скасувати концерти, фестивалі та інші культурні заходи. У зв'язку із цим музиканти оголосили про проведення онлайн-концертів. До їх числа долучилася і Джамала. Зірка також розповіла чи не боїться коронавірусу, перебуваючи в особливому стані, та чим займається на вимушеному карантині.

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У відвертому інтерв'ю програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Джамала зізналася, що під час другої вагітності вона постійно займається справами і навіть не рахує тижнів. Співачка зазначила, що, коли чекала на первістка, то ходила в басейн, на йогу, а зараз ледве вистачає часу на те, щоб зробити зарядку.

Щодо коронавірусу, то вона розповіла, що постійно має справу з людьми, тому дотримується усіх встановлених правил гігієни. Проте, вона зазначила, що мила руки завжди так само, як і зараз. На 11 квітня у неї призначений концерт у Києві і зірка дуже переживає за нього.

Зараз у нас карантин, але він триває до 3 квітня. А концерт в мене 11 квітня і я мрію, що це буде свято для всіх, хто був вдома,
– каже Джамала. 

Джамала у програмі "Зірковий шлях": дивіться відео онлайн

Зазначимо, станом на 19 березня, в Україні зафіксували 26 випадків зараження коронавірусом, 3 з яких летальні. Загалом у світі майже 245 000 хворих. Понад 10 000 смертей і більше 86 000 людей одужали. В Ухані, звідки почалося зараження, за добу не виявили жодного нового випадку коронавірусу. Людей закликають залишатися вдома, щоб зменшити ризик інфікування.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
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Автор: Христина Кобак
Теги: Джамала Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні LifeStyle
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