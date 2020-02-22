Вагітна Джамала виступила на Нацвідборі Євробачення-2020

Українська співачка Джамала та переможниця Євробачення-2016 виступила з чуттєвим номером, виконавши пісню "Жалі". Шоу артистки відбулося на сцені Нацвідбору 22 лютого.

Джамала вийшла на сцену перед оголошенням результатів голосування Нацвідбору Євробачення-2020. У попередні роки вона займала суддівське крісло, тому не стримувала свого захвату від того, що гостею повернулась на конкурс.

Важливо: Переможцями Нацвідбору на Євробачення-2020 стали GO_A

Артистка зізналась, що виступ на Нацвідборі Євробачення вже стало своєрідною традицією, яку вона не порушила навіть під час вагітності. Джамала у 2020 році підготувала ефектну постановку до пісні "Жалі". Під час шоу зірка вразила всіх потужним вокалом та записом реперки Alyona Alyona, який глядачі могли побачити на великих екранах.

Дуже рада, що сьогодні зможу представити свою нову пісню "Жалі" у фіналі Національного відбору на Євробачення. Це буде телевізійна прем’єра! І це вже стало традицією. Минулоріч на Нацвідборі я співала Solo, два роки тому – "Крила", а три року тому – "Заманили",

– зазначила Джамала.

Для фіналу Нацвідбору вона обрала стильну блискучу сукню прямого крою, яка підкреслила її округлий живіт. Накидка і прикраси, підібрані до вбрання, завершили look Джамали.

Джамала була не єдиною, хто, крім учасників шоу, вийшов на сцену Нацвідбору Євробачення-2020. Свої ефектні виступи показали Вєрка Сердючка і Тіна Кароль. Усі зірки публічно підтримали конкурсантів та презентували свої нові треки українським глядачам. Зал з оваціями зустрічав відомих артистів на сцені, а шоу завдяки їм було насиченим яскравими моментами.

Дивіться повне відео фіналу Нацвідбору Євробачення-2020 (виступ Джамали на 02:47:29)