Вагітна Джамала замилувала мережу ніжним білосніжним образом: чарівні фото

Популярна українська виконавиця, переможниця Євробачення-2016 Джамала ледь не щодня ділиться з шанувальниками новими стильними образами. Перебуваючи на останніх місяцях вагітності, вона активно працює, грається з сином та експериментує з вбранням.

Джамала на карантині не дозволяє собі сумувати. Вона влаштовує домашні фотосесії, а результатами ділиться на особистій сторінці в інстаграмі. Її стрічка наповнена різноманітними стильними образами, які гарно підкреслюють особливий стан артистки.

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Знаменитість вкотре продемонструвала вишуканий смак в одязі. Для чергової карантиної фотосесії вона обрала білу блузку з декольте та пишними рукавами.

Її вуха прикрашали довгі сережки у вигляді шпильки. На шиї бачимо мінімалістичний ланцюжок. Волосся виконавиця вклала у звичну для себе зачіску, а на обличчі зробила надзвичайно ніжний макіяж з чорними стрілками на повіках та коричневою помадою на губах.

У публікації Джамала поділилася враженнями від онлайн-концерту, який відбувся напередодні.

Скажу відверто, дуже складно виступати, коли не бачиш ваших поглядів, складно заряджати вас через екрани.

Вибачте, якщо часом був не такий якісний звук до якого я звикла. Чекаю на справжню зустріч на моїх концертах! Сподіваюсь, вже найближчим часом,

– зазначила зірка.



Співачка Джамала у білосніжній блузці / Instagram / @jamalajaaa