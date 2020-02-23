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Вагітна Джамала зізналася, що мріє про велику родину: чи планує співачка народжувати втретє

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Джамала розповіла про поповнення в родині / Instagram / @jamalajaaa

Лише на початку лютого цьогоріч Джамала оголосила, що вагітна вдруге. Поки ім'я та стать майбутнього нащадка співачка тримає в секреті, прихильники зірки можуть лише здогадуватися, чи наважиться виконавиця стати мамою втретє. Мрії про свою ідеальну родину вона наважилася оприлюднити публічно.

Під час розмови з телеведучою Катериною Осадчою у програмі "Світське життя" вагітна Джамала запевнила, що їхнє подружжя з неабиякою радістю чекає появи на світ другої дитини. Проте, як і більшість сімей, вони розуміють, що поповнення в родині тягне за собою ще чимало побутових проблем, розширення квадратних метрів для дитячої кімнати зокрема. 

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Незважаючи на суттєві деталі, виконавиця мріє про велику сім'ю, у якій разом з чоловіком Бекіром Сулеймановим буде виховувати чотирьох нащадків. Вона розповіла, що вагітність не завадить її музичній кар'єрі, якщо вона й надалі плідно творитиме нові хіти. Зараз розом з командою артистці доводиться ретельно планувати графік записів та зйомок. 

Мені здається, що діти – це кльово! Вони надихають, постійно тримають тебе в тонусі і налаштовують на життя. Для мене це означає те, що треба написати багато пісень, щоб був запас, а для чоловіка – заробити багато грошей,
– прокоментувала Джамала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Виконавиця пригадала, що під час двох знімальних днів відероботи на пісню "Жалі", яка стала черговою колаборацією з українською реперкою Аlyona Аlyona, відчувала надмірне виснаження. Ще тоді вона усвідомила, що запаморочення в голові – важливий знак.

Що стосується відповідного вбрання, то зараз Джамала змушена поновлювати свій гардероб, але зміна іміджу неабияк тішить молоду матусю: "Дуже круто було, що під час минулої вагітності я експериментувала зі стилем. Тоді я була членом журі Нацвідбору на Євробачення і тренером "Голосу країни". Мені писали вагітні жінки, що я їх надихаю, що майбутні мами не мають одягатися, як сірі мішки та постійно приховувати свій живіт. І мені навпаки хотілося довести, що вагітна жінка – це красива жінка, тому зараз я так само планую багато яскравих виходів". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle Джамала Зіркові батьки LifeStyle
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