Вагітна Емі Шумер приміряла купальник від Емілі Ратажковскі: пікантне фото

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Вагітна Емі Шумер приміряла купальник від Емілі Ратажковскі
Вагітна Емі Шумер приміряла купальник від Емілі Ратажковскі / www.gettyimages.com

Голлівудська акторка Емі Шумер не стримує емоцій від першої вагітності. 37-річна зірка щоразу демонструє округлий живіт, підкреслюючи його приталеним вбранням.

Як відомо, Емі Шумер та шеф-кухар Кріс Фішер очікують на появу первістка. Акторка оголосила про вагітність в ті ж дні, що й герцогиня Сассекська Меган Маркл, тому у ЗМІ підозрюють, що перша дитина зірки з'явиться на світ навесні. З такого порівняння сама знаменитість піджартовує, публікуючи фото королівської пари зі своїм обличчям. 

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Наразі Емі Шумер взяла паузу у кінозйомках, тому має вдосталь часу, щоб насолоджуватись буднями. Днями вагітна акторка опублікувала пікантне фото з відпочинку на острові Кануан.

Перед камерою Емі Шумер позувала у суцільному купальнику від бренду Inamorata, дизайнером та власником якого є подруга акторки – супермодель Емілі Ратажковскі. Зірка обрала ефектний винний колір пляжного вбрання. Вагітна Емі Шумер підняла руки вверх, позуючи на фоні розкішного Карибського моря. В купальнику та з чималим животом вона не приховувала свого щастя.

Ефектним фото акторка хотіла сповістити, що невдовзі повернеться до Торонто, де 31 січня виступить в Sony Center. 

Цю модель купальника приміряла й сама Емілі Ратажковскі. Струнка манекенниця ефектно прорекламувала вбрання у жовтні 2018 року. Зірка зробила коротке відео, продемонструвавши розкішну фігуру в суцільному купальнику. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamorataswim)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inamorata (@inamorataswim)

 

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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