Вагітна Емі Шумер приміряла купальник від Емілі Ратажковскі: пікантне фото

Голлівудська акторка Емі Шумер не стримує емоцій від першої вагітності. 37-річна зірка щоразу демонструє округлий живіт, підкреслюючи його приталеним вбранням.

Як відомо, Емі Шумер та шеф-кухар Кріс Фішер очікують на появу первістка. Акторка оголосила про вагітність в ті ж дні, що й герцогиня Сассекська Меган Маркл, тому у ЗМІ підозрюють, що перша дитина зірки з'явиться на світ навесні. З такого порівняння сама знаменитість піджартовує, публікуючи фото королівської пари зі своїм обличчям.

Читайте також: Татусева дочка: Девід Бекхем похизувався талантом до кулінарії 7-річної Харпер – фото

Наразі Емі Шумер взяла паузу у кінозйомках, тому має вдосталь часу, щоб насолоджуватись буднями. Днями вагітна акторка опублікувала пікантне фото з відпочинку на острові Кануан.

Перед камерою Емі Шумер позувала у суцільному купальнику від бренду Inamorata, дизайнером та власником якого є подруга акторки – супермодель Емілі Ратажковскі. Зірка обрала ефектний винний колір пляжного вбрання. Вагітна Емі Шумер підняла руки вверх, позуючи на фоні розкішного Карибського моря. В купальнику та з чималим животом вона не приховувала свого щастя.

Ефектним фото акторка хотіла сповістити, що невдовзі повернеться до Торонто, де 31 січня виступить в Sony Center.

Цю модель купальника приміряла й сама Емілі Ратажковскі. Струнка манекенниця ефектно прорекламувала вбрання у жовтні 2018 року. Зірка зробила коротке відео, продемонструвавши розкішну фігуру в суцільному купальнику.