Вагітна Енн Гетевей вийшла на червону доріжку в асиметричній молочній сукні: фото
Голлівудська акторка Енн Гетевей, яка вдруге готується стати мамою, приголомшила своїм ефектним виходом на червону доріжку на прем'єрі серіалу від Amazon Video "Сучасне кохання" у Нью-Йорку.
Сюжет нового проєкту "Сучасне кохання" полягає в історії кількох колонок про кохання і стосунки в газеті The New York Times. На заході, присвяченому серіалу, в епізоді якого знялася Енн, Гетевей з'явилася у розкішному образі.
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Зірка одягнула асиметричне плаття від Oscar de la Renta молочного кольору, яке підкреслило округлий живіт акторки на останніх тижнях вагітності.
36-річна акторка доповнила свій образ блискучими босоніжками на підборах, а також золотими сережками і намистом. Завершенням "аутфіту" стали ідеально зачесане волосся і насичений макіяж з акцентом на губах.
Енн Гетевей / Getty Images
Енн Гетевей / Getty Images
Додамо, про свою вагітність Енн Гетевей повідомила на сторінці в інстаграмі, опублікувавши чорно-біле селфі у дзеркалі. За словами акторки, їй було складно завагітніти.
Хочу сказати всім, хто пройшов через пекло невдалих спроб завагітніти і через безпліддя, що жоден з моїх шляхів стати мамою не був легким,
– додала вона у підписі.
Хто така Енн Гетевей?Акторка дебютувала на телеекранах у 1999 році у серіалі "Будь собою". Світову славу Енн Гетевей принесла інша кінострічка – романтична комедія "Щоденник принцеси". Окрім цього, зірка зіграла головні ролі у популярних фільмах: "Море спокус", "Аліса в Країні Чудес", "Рейчел виходить заміж", "Кохання та інші ліки", "Один день", "Інтерстеллар", "Стажер". Щодо особистого життя, то Енн Гетевей у 2012 році вийшла заміж за популярного актора Адама Шульмана. 24 березня 2016 року у голлівудського подружжя народився син, якого закохані назвали Джонатаном Роузбенксом.
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