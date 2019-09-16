Вагітна Ешлі Грем показала, як займається спортом: фото

Популярна 31-річна plus-size модель Ешлі Грем вагітна первістком, але особливе становище не стало перепоною для жінки продовжувати займатися спортом і вести активне соціальне життя.

На своїй сторінці в Instagram Ешлі Грем опублікувала нове фото, яке вона зробила під час заняття йогою. Як відомо, модель також відвідує спортивний зал, де тренується з персональним тренером.

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На фото модель продемонструвала свою розтяжку на килимку. На моделі одягнені обтислі легінси і спортивний топ, який засвітив округлий живіт зірки.



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Крім того, Ешлі показала спільні знімки зі своєю близькою подругою Емілі Ратажковські. Як повідомила Грем у підписі, на ній одяг з колекції бренду Емілі Inamorata.

Про свою першу вагітність модель Ешлі Грем повідомила 14 серпня. В цей день вона з чоловіком Джастіном Ервіном святкувала 9 річницю одруження, відтак оголошення про поповнення в сім'ї було символічним. Наразі невідомо, чи у зірки буде хлопчик або дівчинка.



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham