Вагітна Ешлі Грем відверто продемонструвала розтяжки на тілі: фото

Днями найпопулярніша plus-size модель у світі Ешлі Грем приголомшила новиною про свою першу вагітність! Про це вона оголосила на честь 9 річниці свого весілля з чоловіком Джастіном Ервіном.

На своїй сторінці в Instagram Ешлі опублікувала нові знімки, на яких показала своє тіло під час вагітності. Груди модель прикрила руками, а головний акцент був на шкіру. Зірка відверто засвітила розтяжки і целюліт, не приховуючи їх за фільтрами.

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У такий спосіб Грем хоче довести жінкам, що не варто соромитися свого тіла та приховувати недоліки на шкірі.

"Те ж саме, але трохи інакше", – додала у підписі знаменитість, яка очікує поповнення в сім'ї.



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham



Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Крім того, майбутня мама продовжує займатися спортом під нагляд персонального тренера. "Почуваюся сильною і гнучкою", – підписала короткий ролик Ешлі, на якому вона тренується.