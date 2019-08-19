Вагітна Ешлі Грем відверто продемонструвала розтяжки на тілі: фото

371 Читать новость на русском
Ешлі Грем з чоловіком
Ешлі Грем з чоловіком / Instagram / @mrjustinervin

Днями найпопулярніша plus-size модель у світі Ешлі Грем приголомшила новиною про свою першу вагітність! Про це вона оголосила на честь 9 річниці свого весілля з чоловіком Джастіном Ервіном.

На своїй сторінці в Instagram Ешлі опублікувала нові знімки, на яких показала своє тіло під час вагітності. Груди модель прикрила руками, а головний акцент був на шкіру. Зірка відверто засвітила розтяжки і целюліт, не приховуючи їх за фільтрами.

Читайте також: Целюліт і розтяжки на грудях: співачка Стейсі Соломон відверто демонструє тіло після пологів

У такий спосіб Грем хоче довести жінкам, що не варто соромитися свого тіла та приховувати недоліки на шкірі. 

"Те ж саме, але трохи інакше", – додала у підписі знаменитість, яка очікує поповнення в сім'ї.

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Ешлі Грем
Ешлі Грем / Instagram / @ashleygraham

Крім того, майбутня мама продовжує займатися спортом під нагляд персонального тренера. "Почуваюся сильною і гнучкою", – підписала короткий ролик Ешлі, на якому вона тренується.

 

 

 

blog_ava
Власник згорілого готелю "Токіо Стар" зібрав три валізи грошей і вивіз
сьогодні
6559
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Ешлі Грем Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
сьогодні 16:01 Топ-25 цитат Коко Шанель про моду, жінок, кохання і самодостатність
Марта Вересюк 3470
Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
сьогодні 12:04 Безпечна відпустка: що не варто робити за кордоном
230
Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
сьогодні 10:30 Дитинство в притулку, ув'язнення і довічний статус коханки: історія успіху Коко Шанель
Марта Вересюк 3054
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
18 серпня 16:32 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 5109
30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
17 серпня 10:24 30 справ, які варто встигнути зробити до кінця літа
Настя Сукач 5177
Новини
Більше новин
Залиште відгук