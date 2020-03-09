Вагітна Кеті Перрі емоційно повідомила про втрату близької людини: Моя бабуся була бійцем

Лише кілька днів тому світ сколихнула новина про майбутнє поповнення у зірковій родині Кеті Перрі та Орландо Блума. Проте сьогодні, 9 березня, зірка оголосила про втрату близької людини. З життя пішла її бабуся Енн Хадсон, якій було 99 років.

На сторінках свого інстаграму 35-річна американська співачка опублікувала зворушливий допис, показавши фоловерам серію архівних світлин та відео з бабусею. Кеті Перрі оголосила, що Енн Хадсон пішла з життя вчора, 8 березня. Жінці було 99 років і онука сподівалася, що бабуся таки дочекається народження її первістка.

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Зірка наголосила, що, незважаючи на поважний вік, бабуся відрізнялася чудовим почуттям гумору, знанням модних трендів та обожнювала рожеве вино й дорогі прикраси. Судячи з усього, вона була надзвичайно близькою зі своєю бабусею, яка дарувала злагоду їхній родині: "Все, що є у мене – це від батька, а у нього – від неї. Я так вдячна їй, що вона зробила з нас справжню сім'ю".

Кеті Перрі наголосила, що 99-річна Енн Хадсон була чудовою бабусею та справжнім прикладом для наслідування. Їй довелося пережити складні часи, проте вона ніколи не витрачала свого оптимізму та потужної енергії. Виконавиця щиро сподівається, що бабуся стане справжнім ангелом-охоронцем для душі її майбутньої крихітки.

Моя бабуся була бійцем. Вона пережила Велику депресію, виховала трьох дітей, як швачки робила G-стринги для дівчат з танцювальних шоу та інших подібних персонажів у Вегасі. Вона завжди була щирою, веселою і приємною людиною,

– написала Кеті Перрі.