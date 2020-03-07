Вагітна Кеті Перрі продемонструвала округлий живіт: чарівні фото

5 березня співачка Кеті Перрі заявила, що очікує на появу первістка. Та вже за день артистка здійснила перший публічний вихід, засвітивши округлий живіт.

Співачка взяла участь у фіналі чемпіонату світу з крикету серед жінок, що пройшов у Австралії. Саме там 6 березня Кеті Перрі постала у приталеній різнобарвній сукні, яка підкреслила її округлий живіт. 35-річна артистка доповнила свій образ босоніжками на підборах та звичним для прихильників іміджем – хвилястим волоссям і макіяжем з акцентом на очі.

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Цікаво, що після заручин Кеті Перрі залюбки носить обручку, отриману від коханого Орландо Блума. Тому і під час світського виходу артистка красувалась, демонструючи перстень на безіменному пальці. Особливу прикрасу вона доповнила сережками з фіолетовим декором.



Вагітна Кеті Перрі в Австралії / Getty Images

Як відомо, до Австралії Кеті Перрі вирушила одразу після оголошення новини про вагітність. Артистка оприлюднила кліп Never Worn White, в якому позувала у напівпрозорій сукні, що не приховувала помітно кругленький живіт. Кеті Перрі народить первістка вже влітку 2020 року та не приховує своєї радості від цього.

Це не було випадковістю. Я настільки вдячна за все, що мені вдалося зробити і досягти, і всі цілі, за які мені вдалося викреслити зі свого списку. Ми з нетерпінням чекали цього нового інтервалу життя та ділимося цим,

– наголосила співачка.

Наразі Кеті Перрі продовжує брати участь у запланованих проєктах та не зізнається, чи буде брати творчу паузу.



Кеті Перрі зробила спільне фото зі спортивною командою / Getty Images