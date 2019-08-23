Вагітна Кіра Найтлі засвітила округлий живіт на прогулянці в Лондоні: фото

Зірка "Піратів Карибського моря", голлівудська акторка Кіра Найтлі, яка очікує поповнення в сім'ї, вперше за довгий час вийшла на прогулянку, потрапивши в об'єктиви папараці на вулицях Північного Лондона.

Перші фото Кіри Найтлі з помітним округлим животом опублікувало видання Daily Mail.

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Акторка потрапила в об'єктиви фотографів під час своєї прогулянки з коханим чоловіком Джеймсом Райтоном, з яким вони виховують 4-річну доньку Едді і готуються до народження другої. Пара пообідала в місцевому кафе, а потім пішли у продуктові магазини, щоб придбати фруктів.



Кіра Найтлі / New Media Images / Daily Mail

Для виходу Кіра Найтлі приміряла довгу білу сукню в чорний горох з колекції Mara Hoffman, вартість якої 294 фунти стерлінгів. Завершили образ зірки зручні босоніжки та сонцезахисні окуляри.

Кіра Найтлі / New Media Images / Daily Mail