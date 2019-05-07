Вагітна Кіра Найтлі засвітилася на вулицях Парижа у леопардовій сукні

У столиці моди Парижі потрібно дотримуватися загальноприйнятих неофіційних правил і для виходу на вулицю обирати найбільш стильні образи. Так, вагітна Кіра Найтлі засвітилася перед папараці в сукні з леопардовим принтом, який на сьогодні є одним з найпопулярніших трендів.

Всього кілька днів тому голлівудська акторка шокувала фанатів радісною новиною – другою вагітністю, прийшовши на світський захід. Після офіційного виходу у своєму новому стані Кірі Найтлі більше немає що приховувати, тому вона почала частіше з'являтися перед камерами папараці.

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Днями актриса продемонструвала стильний вихід у сукні від марки Chanel, представником якої вона є, а тепер показує, як носити речі з трендовими принтами.

Вулицями Парижа Кіра Найтлі пройшлася у леопардовому вільному платті довжини міді, поверх якої одягнула чорну шкіряну косуху. Оскільки майбутнім мамам не дозволено мерзнути, голлівудська зірка взула високі замшеві чоботи на невисоких стійких підборах. Її образ доповнила сумка-шопер від Chanel і сонцезахисні окуляри з оправою в тон до сукні.



Кіра Найтлі / Getty Images