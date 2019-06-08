Вагітна Лілія Подкопаєва показала тренування у залі: фото

Олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка є вагітна другою дитиною від чоловіка Ігоря Дубинського, продовжує активно займатися спортом та мотивувати своїх шанувальників.

Свої заняття у спортзалі Подкопаєва опублікувала на сторінці в Instagram-Stories.

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Лілія показала на коротких роликах, як підтримує фігуру у формі навіть під час вагітності! У відео спортсменка займалася спортом спершу на килимку для фітнесу, а потім перейшла на тренування TRX.

Для тренувань майбутня мама одягнула сірі легінси та обтислу майку, підкресливши округлий живіт. "Працюй важко, або йди додому", – йдеться у підписі.



Лілія Подкопаєва / Instagram / @podkopayeva_official



Лілія Подкопаєва / Instagram / @podkopayeva_official



Лілія Подкопаєва / Instagram / @podkopayeva_official



Лілія Подкопаєва / Instagram / @podkopayeva_official



Лілія Подкопаєва / Instagram / @podkopayeva_official

Хто така Лілія Подкопаєва?Українська гімнастка, заслужений майстер спорту України, суддя міжнародної категорії. Власниця 45 золотих, 21 срібних та 14 бронзових медалей на Кубку Європи. Абсолютна чемпіонка світу зі спортивної гімнастики, чемпіонка Європи, Олімпійська чемпіонка Ігор в Атланті. Наразі Лілія виховує ще двох дітей – всиновленого 13-річного Вадима та 12-річну дочку Кароліну від колишнього чоловіка Тимофія Нагорного.