Вагітна Меган Маркл віддала данину пам'яті жертвам теракту у Новій Зеландії: фото
Герцогиня Сассекська, яка перебуває на восьмому місяці вагітності і пішла у декретну відпустку, з'явилася на публіці разом з чоловіком принцом Гаррі у Лондоні. Подружжя вшанували пам'ять загиблих після стрілянини у мечетях у Новій Зеландії.
Герцоги Сассекські віддали данину пам'яті загиблим трагедії, яка відбулася у Новій Зеландії 15 березня, коли терористи влаштували стрілянину у двох мечетях у місті Крайстчерч і його передмісті Лінвуді. Тоді 50 людей загинули, понад 40 були поранені.
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Меган і Гаррі підписали Книгу співчуття жертвам теракту від імені королівської сім'ї. Про це повідомляє видання Daily Mail.
Меган Маркл / Getty Images
Меган Маркл / Getty Images
Що відомо про теракти у мечетях Нової Зеландії?Поліція затримала чотирьох осіб, в тому числі Брентона Таррант, що транслював бійню в інтернеті. Пізніше один із затриманих був визнаний невинним.
Таррант розповідав, що на злочин його надихнули теракти в Європі, в першу чергу, в шведському Стокгольмі, де в квітні 2017-го уродженець Узбекистану Рахмат Акилов в'їхав у натовп пішоходів на вантажівці і вбив п'ятьох. Австралієць додав, що його атака – це "відплата загарбникам за сотні тисяч загиблих від їх рук в Європі за всю історію".