Вагітна Меган Маркл найняла спеціальну помічницю для пологів: деталі

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл вже посилено готується до пологів, які заплановані на квітень 2019 року. Дружина принца Гаррі найняла спеціальну працівницю – доулу.

Хоч Кенсінгтонський палац суворо забороняє його представникам поширювати інформацію про вагітність герцогині Сассекської, у ЗМІ все ж довідуються цікаві деталі. Так, інсайдери US Weekly розповіли, що на самих пологах Меган Маркл буде присутня доула – жінка, яка допомагає породіллі при переймах. 

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Джерела західних ЗМІ переконують, що вагітна дружина принца Гаррі вже найняла на роботу спеціальну помічницю. Жінка регулярно приїжджає до Меган у королівський маєток та проводить консультації щодо майбутніх пологів. Окрім цього, вагітна герцогиня Сассекська отримує від доули психологічну підтримку, щоб уникнути післяродову депресію. 

Вже всередині квітня 2019 року представники Кенсінгтонського палацу офіційно оголосять місце пологів Меган Маркл. Раніше інсайдери стверджували, що герцогиня Сассекська не буде народжувати первістка у клініці Святої Марії, послугами якої скористалась Кейт Міддлтон та принцеса Діана. І причина цьому не ворожнеча між дружинами британських принців, а відстань до шпиталю. 

Гаррі та Меган Маркл вже оселились у Віндзорі, де тривалий час був ремонт. Тому у ЗМІ припускають, що дитина королівського подружжя з'явиться на світ у госпіталі Фрімлі-Парк, що у графстві Суррей. Шлях від будинку принца Гаррі та Меган Маркл до госпіталю Святої Марії складає 37 кілометрів, а до Фрімлі-Парк – 24. Відтак парі буде зручніше добратись до іншої клініки. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
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