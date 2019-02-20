Вагітна Меган Маркл провела вечірку з друзями у Нью-Йорку: фото

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Меган Маркл
Меган Маркл / www.gettyimages.com

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка має народити первістка від принца Гаррі весною 2019 року, таємно відправилася у Нью-Йорк. 37-річна колишня акторка провела вечірку baby shower і зібрала всіх своїх друзів.

19 лютого папараці сфотографували Меган Маркл біля готелю The Mark. Як пишуть західні ЗМІ, саме там відбулася вечірка на честь народження її майбутньої дитини. Що цікаво, подейкують, ніби деякі гості були з подарунками, які оформлені в зелено-блакитних кольорах.

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Також герцогиня провела час з найближчими друзями. Так, з подругою Ебігейл Спенсер Меган відвідала музей Met Breuer і готель The Surrey.

Маркл для виходу одягнула пальто William Vintage, вузькі чорні джинси Hatch Denim, бежеві туфлі Stuart Weitzman. Її образ завершили сіра сумка від Carolina Herrera і сонцезахисні окуляри Le Specs, які приховували обличчя герцогині. 

Меган Маркл
Меган Маркл / Getty Images


Меган Маркл / Getty Images

Згодом, як повідомляє видання Daily Mail, дружина принца Гаррі відвідала ресторан Ральфа Лорена The Polo Bar разом з друзями, серед яких була Серена Вільямс і Джессіка Малруні. Також Меган зустрілася з директором клубу Soho Маркусом Андерсоном. Другий вихід Маркл був у розкішному пальто від Вікторії Бекхем і атласних чоботях від Isabel Marant.


Меган Маркл / Getty Images

Принц Гаррі та Меган Маркл вперше стануть батьками у квітні 2019 року. Інсайдери стверджують, що це "буде подвійна проблема", адже, за їхніми словами, герцогиня народить двійнят. Поки ж королівська сім'я не розсекречує такої інформації, а королівське подружжя Гаррі та Меган готуються до чергової міжнародної поїздки. Вже 23 лютого герцоги Сассекські здійснять 2-денну поїздку до Марокко.

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Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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