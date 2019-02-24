Вагітна Меган Маркл у розкішній сукні прийшла на урочистий прийом: фото

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Принц Гаррі та Меган Маркл у Марокко
Принц Гаррі та Меган Маркл у Марокко / Twitter / @KensingtonRoyal

На останніх місяцях вагітності Меган Маркл вирішила супроводжувати свого чоловіка принца Гаррі під час міжнародної поїздки. Королівська пара поїхала до Марокко, де вже встигла взяти участь у ряді запланованих заходів.

Герцогиня Сассекська наважилась на нелегку поїздку до Марокко, адже упродовж всієї вагітності вона займається йогою та веде здоровий спосіб життя. Однак така мандрівка позначилась на активності майбутнього первістка королівської пари: під час першої офіційної зустрічі камери журналістів зафіксували, як дитина ворухнулась у животі Меган Маркл. 

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Вже ввечері 24 лютого принц Гаррі та Меган Маркл взяли участь у запланованому урочистому заході, який організувало британське посольство в Марокко. Світську зустріч з високопосадовцями влаштував дипломат Томас Рейлі та його дружина Лія. Прийом за участю герцогів відбувся у резиденції в Рабаті. 

Під час публічного виходу вагітна Меган Маркл засвітила дорогий та елегантний образ. Перед дипломатами вона постала у розкішній кремовій сукні від бренду Dior, яку дизайнери пошили спеціально для герцогині Сассекської. Вбрання вона доповнила взуттям на підборах золотого кольору та діамантовими прикрасами, вартістю 12 тисяч доларів. Не менш розкішним був і клатч від Dior, який коштує близько тисяча доларів. 

Щоб уникнути конфузів, вагітна Меган Маркл сплела своє волосся у зачіску та зробила легкий макіяж з акцентом на очі. Виглядала герцогиня по-королівськи розкішно. 

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я Марокко
Джерело: LifeStyle 24
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