Вагітна Меган Маркл засвітила оголені ноги в міні-сукні: пікантні фото

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Меган Маркл у міні-сукні
Меган Маркл у міні-сукні / Twitter / @KensingtonRoyal

Міжнародний жіночий день – чудова нагода відпочити. Однак це не для Меган Маркл, адже 8 березня, передусім, можливість обговорити гендерну рівність чоловіків та жінок. Саме на таку дискусію прийшла герцогиня Сассекська, яка вбрала для офіційного заходу досить пікантне вбрання.

Герцогиня Сассекська, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, продовжує брати активну участь у світських та урочистих заходах. Не відмовляється Меган Маркл і від додаткової роботи від королеви Єлизавети ІІ. Так, 8 березня Кенсінгтонський палац проінформував громадськість, що дружина принца Гаррі стала віце-президентом Довіри Королівства. 

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Окрім цього, вагітна Меган Маркл взяла участь в обговоренні важливих гендерних питань в організації QueensComTrust. Зокрема, герцогиня Сассекська, відома своїми поглядами щодо рівності двох статей, підняла питання перешкод, які щодня виникають у жінок у прагненні реалізувати свої мрії. 

Вагітна Меган Маркл
Вагітна Меган Маркл / Twitter / @KensingtonRoyal

Та не тільки важливі теми дискусії привернули увагу учасників заходу. Вагітна Меган Маркл прийшла на анонсовану зустріч у закороткій сукні з чорно-білим принтом. Вбрання оголило стрункі ноги герцогині та додало пікантності її, на перший погляд, скромному вигляду. 

Свій look дружина принца Гаррі доповнила піджаком та взуттям на підборах. Лаконічні прикраси і сплетене волосся завершили ефектний вигляд Меган Маркл.  

Меган Маркл в Міжнародний жіночий день
Меган Маркл в Міжнародний жіночий день / Getty Images

Герцогиня Сассекська на офіційному заході
Герцогиня Сассекська на офіційному заході / Twitter / @KensingtonRoyal

Меган Маркл обговорила гендерну рівність
Меган Маркл обговорила гендерну рівність / Twitter / @KensingtonRoyal

Чому 8 березня – це, передусім, про рівність: відео

 

 

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З 8 березня – привітання жінок-колег зі святом в віршах
сьогодні
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Теги: LifeStyle 8 березня Стиль і мода Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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