Вагітна Меган Маркл зробила цікаву пропозицію Елтону Джону

Згідно з анонсом, герцогиня Сассекська народить первістка у квітні 2019 року. Та поки дитина ще не з'явилась на світ вагітна Меган Маркл запропонувала Елтону Джону стати вчителем музики майбутнього малюка.

Як повідомляє The Sun, герцоги Сассекські не тільки готуються до народження дитини, але й уже дбають про освіту майбутнього первістка. Зокрема, Меган Маркл звернулась із проханням до легендарного Елтона Джона, щоб саме він навчав її нащадка гри на фортепіано.

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На таку несподівану пропозицію 72-річний артист відповів згодою. Однак навчання Елтон Джон розпочне тоді, коли дитина герцогів Сассекських буде достатньо дорослою для опанування всіх навиків.

Меган і Гаррі обожнюють Елтона і люблять співати його пісні. Герцогиня сказала, що він – ідеальна людина, щоб навчати їхню дитину гри на фортепіано. Елтон Джон відповів, що зробить це,

– розповів інсайдер з Букінгемського палацу.

Розмова між Елтоном Джоном та Меган Маркл вперше відбулась під час королівського весілля. Тоді на урочистому прийомі принц Гаррі попросив друга його покійної матері Діани зіграти на фортепіано. Елтон Джон не відмовив нареченому та приголомшив всю публіку ефектним виступом. Після овацій Меган Маркл вперше запропонувала музиканту навчати її дітей музики, на що артист відповів згодою.



Принц Гаррі та Елтон Джон / Elle

Меган Макрл народить первістка навесні 2019 року. Під час одного зі світських заходів герцогиня Сассекська зізналась, що її первістком буде квітневим. На останніх місяцях вагітності дружина принца Гаррі пішла у декретну відпустку. Букінгемський палац оголосив про це 14 березня.