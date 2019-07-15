Вагітна Міранда Керр завітала на урочистий прийом у короткому міні: фото

Знаменита австралійська модель стала гостею урочистого прийому на честь Дня взяття Бастилії, що відбувся у французькій резиденції в Беверлі-Гіллз 14 липня. На захід вагітна зірка прийшла разом зі своїм чоловіком.

Улюблениця мільйонів вкрай рідко відвідує світські події, адже віддає перевагу домашньому відпочинку, коли в неї випадає така нагода. У нещодавньому інтерв'ю US Weekly вагітна Міранда зізналась, що її родина живе досить скромно по голлівудських мірках та здебільшого проводить час вдома.

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Еван любить готувати барбекю на вихідних. Він робить відмінні бургери і соус гуакамоле. Тому наші домашні вечірки – це завжди весело і смачно! Здебільшого ми сидимо вдома. Ми дійсно насолоджуємося найпростішими речами: відпочинком наодинці, сімейними пікніками, часом, проведеним біля басейну або на прогулянці,

– розповідала Міранда Керр.

Втім, перебуваючи на останніх місяцях вагітності, Міранда разом з Еваном Шпігелем відвідала прийом у милому образі – в короткій сукні вище колін синього кольору з білими орнаментами, джинсовій куртці та білих кросівках. Її чоловік – засновник соцмережі Snapchat – в цей же час одягнув темні джинси з футболкою і також білі кросівки. Без пишних суконь та надмірного пафосу подружжя виглядало однаково красивим.

Що відомо про подружжя Міранди та Евана?36-річна модель та 29-річний мільярдер вже два роки перебувають у шлюбі. У 2018 році в них народився син Харт, а через 10 місяців стало відомо, що вони знову стануть батьками. Для Керр це вже другий шлюб – раніше вона була одружена з голлівудським актором Орландо Блумом, від якого народила сина Флінна.