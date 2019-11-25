Вагітна модель plus-size знялась у білизні: пікантні фото

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Модель plus-size Іскра Лоуренс / Instagram /@iskra

Лише у листопаді одна з найвідоміших моделей plus-size Іскра Лоуренс оголосила, що чекає на первістка. На п'ятому місяці вагітності вона вирішила долучитися до зйомок кампейну нижньої білизни Aerie. Дівчину переповнює щастя від майбутнього материнства.

29-річна британська манекенниця та фотомодель знялась у відвертій фотосесії для американського бренду жіночої білизни Aerie. Особливістю стало те, що колекція, яку демонструвала Іскра Лоуренс, призначена для вагітних

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Пишнотіла модель у такий спосіб відзначила п'ятий місяць вагітності. Іскра Лоуренс рекламувала нижню білизну серед квіткових композицій, позуючи у світлому суцільному бюстгальтері та трусиках зі срібною смужкою. Аби підкреслити ніжність зйомки, блондинці зробили зачіску з легкими локонами, що звабливо спадали на оголені плечі. 


Зйомка Іскри Лоуренс для реклами бренду жіночої білизни Aerie /Daily Mail

Красуня також поділилася відео зі знімального майданчику в інстаграмі. П'ятеро людей, що допомагали моделі у фотозйомці, тримали перед нею рушник, перш ніж продемонструвати її маленьку крихітку в округлому животикові. На кумедному відео Іскра Лоуренс прикриває оголені груди руками. 

Пролетіло 4 місяці! І мій живіт нарешті з'явився. Відсвяткували 20 тижнів – половину цього магічного шляху,
– поділилася радістю майбутня матуся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iskra (@iskra)

Британська модель Іскра Лоуренс не приховує радість від своєї вагітності. Із батьком своєї майбутньої дитини музичним продюсером Філіпом Пейном вона познайомилась у 2018 році. Тоді манекенниця була запрошеною гостею на вечірці та знімала пряму трансляцію для свого блогу. У відео Іскра назвала Філіпа привабливим, тому він підійшов із нею знайомитись. Вже за місяць пара здійснила перший публічний вихід. І хоч Іскра Лоуренс та Філіп Пейн ще не одружились, їхніми стосунками вже захоплюються мільйони прихильників.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iskra (@iskra)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Iskra (@iskra)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика
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