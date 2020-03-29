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Вагітна наречена Бориса Джонсона, який хворий на коронавірус, тимчасово ізолювалась

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Борис Джонсон та Керрі Сімондс / Getty Images

Кілька днів тому Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що хворий на коронавірус. Він наразі ізолювався у себе вдома, але продовжує дистанційно праюцювати та виконувати свої обов'язки. Як виявилось, у чиновника є вагітна супутниця, яка терміново з'їхала від Джонсона.

55-річний Борис Джонсон жив на відомій Даунінг-стріт у Лондоні разом зі своєю коханою Керрі Сімондс. 32-річна жінка наразі вагітна від чоловіка та щоб не підхопити інфекційне захворювання, разом з їхнім собакою Джек-расселом-тер'єром переїхала до будинку в Камбервеллі, який вони з Джонсоном придбали торік за 1,3 мільйона фунтів стерлінгів. Про це повідомляють у виданні The Daily Mail.

До теми Прем'єр Британії Борис Джонсон хворий на коронавірус

Керрі перебуває на шостому місяці вагітності, тому народити повинна десь на початку літа. 

Вона в Камбервеллі з собачкою Діліном, в останні кілька днів вона не контактувала з прем'єр-міністром,
– повідомила виданню подруга Сімондс.

Відомо, що Керрі Сімондс раніше працювала в Консервативній партії, але зараз займається тільки громадською діяльністю. Наприкінці лютого вона з Джонсоном оголосила, що чекає на дитину. До того Борис Джонсон був двічі одружений – з Алегре Мостін-Оуен та Мариною Віллер, у шлюбі з якою народилось четверо дітей. У нього також є позашлюбна донька від Гелен Макінтайр, а у 2018 він розлучився з Віллер.


Борис Джонсон та Керрі Сімондс / Getty Images

Тривалий час Борис Джонсон не надто остерігався коронавірусу та не бачив підстав відмовлятись від рукостискань. Також вже у розпал коронавірусу у Британії він один з останніх ввів карантинний режим. Перед його заявою про захворювання він поділився, що у нього з'явилася температура і кашель, тому лікар порадив йому зробити тест на коронавірус, який виявився позитивним.

Станом на 29 березня у Великій Британії на коронавірус захворіло більше 17 тисяч людей та понад тисячу загинуло. Вилікувалось – 135 осіб.

Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Коронавірус COVID-19 Велика Британія Борис Джонсон Новини LifeStyle
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