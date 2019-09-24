Вагітна Наталка Карпа зачарувала світлинами з округлим животом

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Наталка Карпа
Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Українська співачка Наталка Карпа нещодавно офіційно підтвердила всі чутки про вагітність. Після заяви артистка охоче публікує нові фотографії, на яких демонструє округлі форми.

38-річна співачка заявила про свою вагітність 15 серпня, опублікувавши відеопояснення про її особливий стан. Згодом Наталка розповіла, що все ж планує піти у декретну відпустку, як тільки завершить свої робочі справи.

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Наразі ж зірка часто відпочиває та проводить час з чоловіком Євгеном Тереховим, з яким перебуває у шлюбі з 2016 року. 24 вересня вона опублікувала миловидне фото біля водойми, на якому приміряла літній чорний сарафан, що чудово окреслив її великий округлий живіт.

"Якщо чогось щиро бажаєте, Всесвіт завжди почує Вас! Будьте лише в своїх бажаннях, справді щирими та до кінця ствердними. Вдалого дня!" – доповнила Карпа допис проникливими словами, натякаючи, що давно мріяла про поповнення в сім’ї.

Наталка Карпа
Вагітна Наталка Карпа / Instagram / @natalkakarpa

Фанати не залишились осторонь чорно-білого знімка, доповнивши його щирими компліментами: "Наталя, ви така сонячна!", "Боже, Наталочка, яка ж ти прекрасна. Дуже щаслива за вас", "Наталі, то таке щастя! Я дуже рада за тебе! Ти не уявляєш, які це відчуття – тримати новонароджене дитя у руках, біля серця! То така любов! Увесь біль забувається, а щастя залишається", "Наталочка, тобі дуже личить".

У своїх Instagram-Stories Карпа теж поділилась декількома кадрами з імпровізованої фотосесії на відпочинку.


Наталка Карпа не тямить себе з щастя / Instagram / @natalkakarpa

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Теги: LifeStyle Зіркові мами
Джерело: 24 Канал
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