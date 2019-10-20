Вагітна Наталка Карпа зізналась, що її первісток матиме вірменське ім'я

Українська співачка Наталка Карпа не приховує свого щастя від майбутньої появи первістка. Зірка залюбки розповідає журналістам, як проходить її вагітність та навіть розсекретила ім'я донечки.

Нещодавно Наталка Карпа влаштувала гучну вечірку перед народженням первістка. На "baby-shower" вона вирішила оголосити, що очікує на появу дівчинки. Про це свідчив і рожевий декор на вечірці. Тепер же у програмі "Світське життя" Наталка Карпа та її чоловік Євген Терехов зізнались, що дадуть дитині вірменське ім'я.

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"Мені чомусь Аміне дуже сподобалося ім'я. І звучить Аміне Євгенівна Терехова. Я прочитав значення цього ім'я, то там мій характер, якщо щось", – з гумором зазначив чоловік співачки.

Окрім цього, зіркове подружжя відповіло на найпопулярніше питання. Євген Терехов заявив, що вони не будуть квапитись із другою дитиною, бо і ця вагітність для них дається нелегко.

Я не погоджуюся, що друга вагітність буде швидкою. Тому що вагітна жінка – це стрес для чоловіка. Естрадна вагітна жінка – це подвійний стрес,

– повідомив він.

А от Наталка Карпа розповіла, що ставлення чоловіка до майбутньої дитини кардинально змінилось, коли він пішов з нею на УЗД. Тоді чоловік усвідомив, що стане батьком та вже почав з ніжністю приділяти увагу ще не народженій донечці.

Я побачила кардинальні зміни, коли він почув серцебиття малюка в реальності, коли він побачив відеокартинку, як маля рученятами махає. Він вийшов і я побачила зміни. Він почав з животиком говорити, обіймати,

– поділилась Наталка Карпа.

Пара вирішила не відвідувати популярні курси для батьків. Євген Терехов зізнався, що ріс у багатодітній сім'ї, тому має досвід у догляді за дітьми.

Що відомо про вагітність Наталки Карпи?38-річна співачка заявила про поповнення в сім'ї 15 серпня. Тоді Наталка Карпа записала відеозвернення до прихильників, поділившись з ними радісною новиною. Згодом Наталка розповіла, що планує піти у декретну відпустку, як тільки завершить заплановані концерти. Коли артистка народить первістка – наразі невідомо.