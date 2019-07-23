Вагітна Санта Дімопулос готується до пологів у Монако – фото

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос за декілька тижнів готується стати матір'ю вдруге, а народжуватиме в Монако. Наразі жінка вже прилетіла в Монте-Карло, звідки публікує яскраві знімки.

Фото з Монако Дімопулос розмістила на своїй сторінці в Instagram. Напередодні Санта рішуче заявила, що в Україні планує не народжувати, а серед найкращих варіантів розглядала Маямі, Ніццу, Тель-Авів і Монако.

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Я зустрілася з головним лікарем клініки в Монако і вирішила народжувати у нього. Київ навіть не розглядала, тому що, крім свого негативного досвіду, багато чула і від інших знайомих про різні складнощі,
– поділилася Дімопулос, яка перші пологи згадує з жахом.

Знаменитість опублікувала знімки, на яких вона позує на тлі мальовничого міста. Санта приїхала в Монте-Карло з мамою.

"Не встигли навіть пообідати, поки розв'язували питання з будинком, робили велику закупівлю і розкладали речі. Але я така щаслива нарешті прибути сюди", – повідомила жінка.

 

Дімопулос розповіла про свої "ліниві" дні: "Люблю спеку, але не на 34-му тижні вагітності. Я спала три дні. І дивилася старі фільми. Передивилася всю "Анжеліку". Якби не мама, яка вперше в цих краях, спала б і далі".

У підписі зірка також поділилася історією, як вона ходила на антикварний ринок в Ніцці, готель Negresco та інші знамениті місця на Лазуровому узбережжі.

Сьогодні вранці поїхали на антикварний ринок в Ніцці. Тут можна купити унікальний посуд, столове срібло, картини, вінтажні сумки, прикраси і навіть меблі. Мій улов – старовинні червоні келихи і графин з гірського кришталю. Після шопінг програми пішла культурна – музей Шагала. Після ми заїхали в старовинний і відомий готель Negresco, який є унікальним не тільки інтер'єрами, а й своєю історією,
– додала Санта.

 

 

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Теги: LifeStyle Зіркові мами Монако Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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