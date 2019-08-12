Вагітна Санта Дімопулос оголила пишні груди у фотосесії та дала поради щодо догляду за собою

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Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка зовсім скоро народить другу дитину в Монако, приголомшила шанувальників у мережі оголеним фото.

На своїй сторінці в Instagram Санта Дімопулос опублікувала відверте чорно-біле фото. На світлині вона позує оголеною у прозорій мереживній накидці, яка ледь прикриває груди співачки.

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У підписі артистка написала свої правила щодо догляду за собою під час вагітності. Однією із порад є необхідність зволожувати шкіру оліями та живильними кремами. Санта рекомендує засоби від бренду Elemis (олія проти розтяжок, зволожуючий і тонізуючий крем) і St.Barth (кокосове масло, крем для тіла з ваніллю).

Також Дімопулос наголошує, що треба пити багато води та робити лімфодренажний масаж. За її словами, такий масаж виводить зайву рідину – знімає набряк і втому. 

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Не менш важливою порадою від Санти для догляду за своїм тілом стала робити пілінг, особливо грубою щіткою. Також Дімопулос рекомендує для вагітних плавати.

Коли носиш на собі близько 20 зайвих кілограмів, останнє, про що можеш думати, – це заняття спортом. Але в басейні ваша вага є всього однією десятою того, що на суші. Тому вправи у воді для вагітних можуть стати справжнім порятунком,
– пояснила співачка.

Також вона згадала, що робить манікюр та педикюр раз в два тижні, а також не фарбує волосся під час вагітності.

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

Санта Дімопулос
Санта Дімопулос / Instagram / @santadimopulos

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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