Вагітна Санта Дімопулос розповіла про моторошні пологи

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос, яка готується стати матір'ю вдруге, розповіла про те, у яких умовах вона народжувала свою першу дитину.

Санта активно ділиться з шанувальниками у соціальній мережі Instagram історіями про свою вагітність та публікує світлини з округлим животом. Під новим фото Санта розповіла, що обрала країну, де планує народити другу дитину – Монако.

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За її словами, перші пологи Дімопулос згадує з жахом. Жінка поділилася подробицями зі своїми підписниками в Instagram.

"Мій лікар полетів на якусь конференцію і мені пощастило народити в один з цих 2-х днів. Епідуральною анестезією мені знеболили перейми, а коли почалися пологи – її відключили, пояснивши це тим, що я повинна відчувати перейми. Тоді я відчула весь біль цього світу! Я реально втрачала свідомість і дитину мені просто виштовхнули натиснувши на живіт. Гематому на голові у немовляти проколювали на четвертий день і мені навіть страшно згадувати про це ... Післяпологова палата теж була як у фільмі жахів – метр на метр, поруч дитина, вікно не закривалося і вітер свистів над вухом всю ніч", – розповіла зірка.

Співачка додала, що в Україні планує не народжувати, а серед найкращих варіантів вона розглянула Маямі, Ніццу, Тель-Авів і Монако.

Дізнавшись про своє прекрасне положення, я відразу вирішила – цього разу все буде зовсім інакше... Звернула увагу на Ніццу, де знайшла прекрасного лікаря, але, так вийшло, що ми довго шукали і зняли приголомшливий будинок в іншій стороні і я серйозно злякалася, що народжу дорогою в госпіталь. У результаті, я зустрілася з головним лікарем клініки в Монако і вирішила народжувати у нього. Київ навіть не розглядала, тому що, крім свого негативного досвіду, багато чула і від інших знайомих про різні складнощі,

– поділилася Дімопулос.

У відповідь деякі з підписників зазначили у коментарях, що не у всіх є можливості народжувати закордоном, тому не потрібно лякати вагітних пологами в Україні.

"Уявіть скільки у вас підписників з України та вагітних. І скільки з них мають можливість народжувати в Монако?" – пишуть користувачі.

Додамо, друга дитина екс-солістки "ВІА Гри" має народитися приблизно в кінці серпня 2019 року.

Що відомо про особисте життя Санти Дімопулос

Першу популярність Санта Дімопулос отримала після участі у вокальному проекті "Фабрика зірок". Після цього артистка активно підкорювала шоу-бізнес у складі популярної групи "ВІА Гра".

Однак не вокальна кар'єра принесла їй чималу славу, а скандальні стосунки з телеведучим Андрієм Джеджулою. Пара познайомилась у 2006 році на дні народження спільного друга. Санта Дімопулос та Андрій Джеджула жили у громадянському шлюбі та виховували спільного сина Даніеля. Після оголошення про розрив стосунків у 2010 році дитина залишилась жити зі своєю зірковою мамою.

Через 2 роки Санта Дімопулос вийшла заміж за бізнесмена Володимира Самсоненка. Однак згодом модель заявила, що їхніх шлюб був фейком. Вже у 2015 році Санта Дімопулос пішла під вінець із співвласником мережі спортивних клубів Ігорем Кучеренком. Саме він є батьком її другої дитини. Немовля не буде первістком для чоловіка, адже від попередніх стосунків він уже виховує 3 дітей.