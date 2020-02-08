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Вагітна Сіара обрала екстравагантний образ для світського заходу: яскраві фото

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Сіара / Фото: Getty Images

Популярна американська співачка Сіара скоро стане мамою. Зірка вперше здійснила світський вихід після того, як зізналася, що чекає третю дитину.

34-річна Сіара відвідала вечірку Bulgari New York Fashion Week у Парку Дуггал в Нью-Йорку. Для цього заходу жінка обрала дуже епатаже вбрання.

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На вечірку в Нью-Йорку артистка приїхала в чорному шкіряному аутфіті. Її образ складався із жакета з дуже широкими рукавами та мініспідниці.

Доповнила таке вбрання босоніжками на високих підборах. Акцент співачка зробила на окулярах цікавої форми, які були прикрашені стразами.

Волосся Сіара зібрала в акуратну зачіску та зробила нюдовий манікюр.

Сіара
Сіара на червоній доріжці / Фото: Getty Images

Сіара
Епатажний образ Сіари / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно зірка розповіла про свою третю вагітність, опублікувавши фото в інстаграмі. На світлині, яку оприлюднила знаменитість, вона з чималеньким животиком позує у яскравому купальнику на вершині скелі.

Сіара
Вагітна Сіара / Instagram / @ciara

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Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Стиль і мода
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