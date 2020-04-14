Вагітна Сіара розсекретила стать майбутньої дитини: зворушливе відео

34-річна американська співачка чекає на появу третьої дитини. Сіара разом з чоловіком Расселом Вілсоном розіграла справжнє шоу перед донькою і сином, аби зізнатися малечі, що у них з'явиться братик. Подружжя чекає на появу хлопчика вже за кілька місяців.

Зірка не уникає публічності та з радістю ділиться особистим життям на сторінках свого інстаграму. На початку лютого Сіара підтвердила чутки про вагітність на червоній доріжці вечірки Vanity Fair. Лише за кілька місяців пара наважилася оприлюднити стать майбутньої дитини і зробила це феєрично.

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Сіара опублікувала зворушливе відео разом з чоловіком Расселом Вілсоном, на якому батьки демонструють 5-річному сину та 2-річній доньці, що невдовзі у них з'явиться молодший братик. Щасливе подружжя на очах у дітей пустили феєрверки з конфеті блакитного кольору.

Так вони привселюдно зізналися, що чекають народження хлопчика. Судячи з усього, ці новини тішать як знамениту матуся, так і відомого татка, адже разом вони виконали запальний танець та не приховували своїх емоцій.

Нагадаємо, що 31-річний гравець в американський футбол та 34-річна співачка уклали шлюб 2016 року. Разом вони виховують спільну доньку Сієнну, а у Сіари є син Ф'ючер від колишніх стосунків. Впродовж вагітності вона активно ділилася світлинами, на яких демонструвала зіміни свого тіла та округлий живіт.