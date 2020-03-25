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Вагітна Сіара замилувала мережу танцювальним сімейним відео

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Співачка Сіара / Instagram / @ciara

Відома американська співачка Сіара зовсім скоро втретє стане мамою. Зірка разом із сім'єю дотримується карантину та публікує спільні фото та відео. Днями вона поширила запальний танцювальний ролик, на якому позує разом із чоловіком та дітьми.

Зіркова матуся знає, чим зайняти діток на карантині та з користю для усіх весело провести час. Сіара підтримала флешмоб, який запустив наречений Дженніфер Лопес. Знаменитість долучилася до ініціативи Алекса Родрігеса, який запропонував чудову альтернативу прогулянці парком чи походу в кіно. Відео виконавиця опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі. 

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Таке заняття об'єднує дітей та батьків, а також забезпечує чудовий настрій на весь день. Сімейний флешмоб допомагає не втрачати позитиву у такий складний час та відволіктися від негативних думок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Також Сіара з чоловіком, спортсменом Расселом Вілсоном влаштували сімейну піжамну вечірку. Це ще один варіант для батьків, які не знають, як розважити своїх дітей на карантині.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ciara (@ciara)

Зазначимо, станом на 25 березня у всьому світі зафіксували 435 366 випадків вірусної пневмонії, яку спричинив коронавірус. З них 19 618 людей померли, 111 870 повністю одужали. В Україні підтвердили 113 випадків зараження та 4 смерті. Одному пацієнту вдалося одужати. Громадян закликають залишатися вдома та дотримуватися правил, які допоможуть зменшити ризик інфікування.


Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус Covid-19 LifeStyle Зіркові батьки
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