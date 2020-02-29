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Вагітна Софі Тернер підкреслила округлий живіт сміливим вбранням: фото

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Софі Тернер підкреслила округлий живіт / Instagram / @sophiet

На початку лютого стало відомо, що 24-річна Софі Тернер разом з чоловіком американським співаком Джо Джонасом чекає на появу первістка. Пара жодним чином не підтверджує чутки та не здійснює офіційних виходів. Проте світлини папараці лише підтверджують вагітність зірки.

Зараз майбутня матуся вирішила не обтяжувати себе світськими заходами та червоними доріжками. Всі виходи у світ вона здійснює разом з коханим Джо Джонасом. Їхні прогулянки у Західному Голлівуді не залишаються без уваги світової преси. 

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Так, впродовж двох останніх днів папараці вдалося сфотографувати Софі Тернер, якій вже досить складно приховати вагітність навіть за об'ємними вбраннями. Для обіду з чоловіком вона обрала зручний буденний образ. На ній синій джинсовий комбінезон на бретельках, який акторка поєднала з білим топом з масивним принтом. Звичні високі підбори вона замінила світлими кросівками.

Серед аксесуарів – чорний клатч, сонцезахисні окуляри та золотий годинник. Під час прогулянки Софі Тернер постала з денним макіяжем, залишивши волосся розпущеним. Аутфіт зірки гармоніював з образом чоловіка, який обрав світлі джинси, чорну футболку та темно-зелений джемпер. 


Софі Тернер з чоловіком Джо Джонасом / Just Jared 


Софі Тернер підкреслила округлий живіт / Just Jared

Варто наголосити, що попередня поява Софі Торнер стала не менш сміливою. Вона прогулювалася Лос-Анджелесом у картатій мінісукні 60-х років та трендових високих чоботах марки Vagabond білого кольору. Яскравий образ вона доповнила пухнастою сумкою. Такий вибір зірки лише підкреслив її округлий живіт, який промовисто підтвердив її першу вагітність. 


Софі Тернер підкреслила округлий живіт / Just Jared

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle
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