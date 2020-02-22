Вагітна співачка Сіара відправилась на сімейний відпочинок: пікантне фото в купальнику

Американська співачка Сіара взяла творчу паузу до пологів. Однак лежати вдома на дивані вона не має наміру: артистка вирушила на сімейний відпочинок з чоловіком та дітьми, звідки вже встигла опублікувати пікантні кадри.

Фото та відео Сіара опублікувала на інстаграм-сторінці. Популярна співачка вирішила не розголошувати, куди саме вирушила на відпочинок з сім'єю, однак кадри з морськими пейзажами вже встигли зачарувати її прихильників.

Дивіться також: Прозорі сукні та провокативні декольте: які зірки відзначились на вечірці Vanity Fair

На одному з них 34-річна артистка позувала у білосніжному роздільному купальнику. Пляжне вбрання виглядало розкішно та підкреслювало округлий живіт вагітної Сіари. Образ вона доповнила сітчастою сукнею на зав'язках, капелюхом та окулярами.

А вже на інших фото зірка показала, що відпочиває зі своїм чоловіком Расселом Вілсоном, 2-річною донькою Сієнною і 5-річним сином Ф'ючером. Діти Сіари насолоджуються відпочинком та грають у гольф зі своїми зірковими батьками.

Як відомо, про третю вагітність Сіари стало відомо 30 січня. Тоді у мережі футболіст Рассел Вілсон опублікував селфі, на другому плані якого було видно артистку в купальнику. Однак офіційно підтверджувати всі чутки подружжя вирішило під час публічного виходу. 9 лютого Сіара у супроводі чоловіка прийшла на вечірку Vanity Fair, обравши прозору провокативну сукню, яка не приховувала вагітного живота.