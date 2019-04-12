Вагітна Тіна Кунакі оголилася для обкладинки глянцю (18+)

253 Читать новость на русском
Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

22-річна французька манекенниця, яка носить дитину від 52-річного Венсана Касселя, наважилася оголити тіло. Тіна Кунакі знялася для обкладинки французького журналу Photo.

Після того, як зіркове подружжя повідомило про поповнення в їхній сім'ї, Тіна Кунакі часто тішила шанувальників знімками, на яких демонструвала округлий животик. Найбільше відвертих фото французька манекенниця публікувала, перебуваючи на відпочинку. Однак у п'ятницю, 12 квітня, зірка перевершила всі очікування.

Читайте також: Гаряча матуся: вагітна Тіна Кунакі розбурхала мережу пляжним фото

На своїй сторінці в Instagram дружина Венсана Касселя опублікувала онлайн-версію обкладинки французького журналу Photo. Перед камерою фотографа Matthieu Derrien майбутній мамі довелося повністю оголитися. Вона відверто продемонструвала свій округлий животик, а пишні груди злегка прикрила руками.

Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey

blog_ava
Дебати між Зеленським та Порошенком: що відомо
сьогодні
23515
Теги: LifeStyle Еротика Тіна Кунакі Зіркові мами Мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
сьогодні 20:45 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 12-14 квітня
156
Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
сьогодні 16:33 Сірші Ронан – 25: історія успіху молодої актриси і найвизначніші ролі у кіно
Марта Вересюк 741
Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
сьогодні 14:03 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
Юлія Девда 11079
Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
сьогодні 11:14 Як розібрати рибу на філе – покрокова інструкція
Богданна Рибак 996
У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
сьогодні 10:39 У краси немає віку: топ найзвабливіших жінок, кому за 50
Анастасія Манюхіна 1834
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук