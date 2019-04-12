Вагітна Тіна Кунакі оголилася для обкладинки глянцю (18+)

22-річна французька манекенниця, яка носить дитину від 52-річного Венсана Касселя, наважилася оголити тіло. Тіна Кунакі знялася для обкладинки французького журналу Photo.

Після того, як зіркове подружжя повідомило про поповнення в їхній сім'ї, Тіна Кунакі часто тішила шанувальників знімками, на яких демонструвала округлий животик. Найбільше відвертих фото французька манекенниця публікувала, перебуваючи на відпочинку. Однак у п'ятницю, 12 квітня, зірка перевершила всі очікування.

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На своїй сторінці в Instagram дружина Венсана Касселя опублікувала онлайн-версію обкладинки французького журналу Photo. Перед камерою фотографа Matthieu Derrien майбутній мамі довелося повністю оголитися. Вона відверто продемонструвала свій округлий животик, а пишні груди злегка прикрила руками.



Тіна Кунакі / Instagram / @tinakunakey