Вагітна Тіна Кунакі похизувалася оголеним животиком: яскраві фото

21-річна французька модель активно ділиться пікантними знімками в соціальних мережах. Попри свій стан та помітно окрулий животик, Тіна Кунакі навіть не намагається приховувати свої форми.

Новина про вагітність 21-річної Тіни Кунакі підірвала мережу в перший день нового року. Дівчина поділилася з шанувальниками знімком оголеної фігури, на якому засвітила помітно збільшений животик. Вона зізналася, що цей Новий рік став найщасливішим для неї.

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Після того, як французька модель поділилася щасливою новиною зі всім світом, вона припинила приховувати свою вагітність. Тіна публікувала багато знімків з відпочинку, на який вона відправилася разом зі своїм 52-річним чоловіком Венсаном Касселем.

Так, нові фото вагітна манекенниця також оприлюднила на своїй сторінці в Instagram. На черговій світлині з відпочинку Тіна Кунакі постала у відкритому купальнику яскравих кольорів. На бюстгальтері від купальника був прикріплений великий бант, а трусики вона обрала із завищеною талією. Кучеряве волосся екзотичної красуні було зібране в акуратну дульку. Дівчина позувала перед камерою сидячи на дерев'яній лавці на фоні пальм та морського узбережжя.



Тіна Кунакі на відпочинку / Instagram / @tinakunakey

Також Тіна Кунакі опублікувала селфі в топі з глибоким декольте, для якого розпустила свої африканські кучері.



21-річна модель активно ділиться знімками в соціальній мережі / Instagram / @tinakunakey