Вагітна Тіна Кунакі показала, як виглядала в дитинстві: милі фото

27 Читать новость на русском
Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Instagram/ @tinakunakey

Знаменита французька манекенниця, яка носить під серцем дитину від 52-річного актора Венсана Касселя, показала шанувальникам свої дитячі фото, на яких вона разом зі своєю мамою. Тіна Кунакі – точна її копія.

Новина про вагітність 21-річної Тіни Кунакі підірвала мережу на початку 2019 року. Модель повідомила про те, що вони з Венсаном Касселем очікують на поповнення на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: 21-річна вагітна Тіна Кунакі показала округлий живіт: фото

Ймовірно, після того, як Тіна дізналася, що стане мамою, вона стала ще більш сентиментальною. Так, нещодавно дівчина поділилася в соціальній мережі зворушливими знімками з мамою, яка святкувала своє день народження напередодні, мило коментуючи їх.

На знімках молода Надя Кунакі (мама Тіни, – 24 канал) і її крихітна донька позували в купальних костюмах на піщаному пляжі, а також разом засинали на ліжку, обіймаючись. Дивлячись на фото, які опублікувала модель, можна помітити, що вона є точною копією своєї мами.

З днем народження, мамо. Я тепер люблю тебе ще більше, тому що я теж скоро стану мамою,
– прокоментувала одну зі світлин 21-річна Тіна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений tina kunakey (@tinakunakey)

 

Теги: LifeStyle Мода Тіна Кунакі
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
1 лютого 16:57 Кумедні фото Меган Маркл, від яких неможливо втримати сміх
4722
Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
31 січня 13:38 Хто з актрис отримає перемогу на Оскарі-2019: Ваша думка
475
Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
31 січня 10:01 Готовий до критики, – український андрогін про участь Білала Хассані в Євробаченні-2019
Анастасія Манюхіна 3303
Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
30 січня 18:23 Хто з акторів отримає перемогу на Оскарі-2019 – опитування
523
Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
30 січня 18:00 Музичні новинки січня: 10 пісень, які варто почути в новому році
Олена Булан 3132
Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
30 січня 11:25 Китайський Новий рік 2019: особливості святкування
Настя Сукач 7529
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук