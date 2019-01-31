Вагітна Тіна Кунакі показала, як виглядала в дитинстві: милі фото

Знаменита французька манекенниця, яка носить під серцем дитину від 52-річного актора Венсана Касселя, показала шанувальникам свої дитячі фото, на яких вона разом зі своєю мамою. Тіна Кунакі – точна її копія.

Новина про вагітність 21-річної Тіни Кунакі підірвала мережу на початку 2019 року. Модель повідомила про те, що вони з Венсаном Касселем очікують на поповнення на своїй сторінці в Instagram.

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Ймовірно, після того, як Тіна дізналася, що стане мамою, вона стала ще більш сентиментальною. Так, нещодавно дівчина поділилася в соціальній мережі зворушливими знімками з мамою, яка святкувала своє день народження напередодні, мило коментуючи їх.

На знімках молода Надя Кунакі (мама Тіни, – 24 канал) і її крихітна донька позували в купальних костюмах на піщаному пляжі, а також разом засинали на ліжку, обіймаючись. Дивлячись на фото, які опублікувала модель, можна помітити, що вона є точною копією своєї мами.

З днем народження, мамо. Я тепер люблю тебе ще більше, тому що я теж скоро стану мамою,

– прокоментувала одну зі світлин 21-річна Тіна.