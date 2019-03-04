Вагітна Тіна Кунакі зачарувала черговим стильним виходом на Тижні моди

21-річна французька манекенниця Тіна Кунакі стала постійною гостею Тижня моди, який проходить в Парижі. На показ Stella McCartney дружина Венсана Касселя одягнула стильний бежевий total look, розбавивши яскравим взуттям.

Напередодні Тіна Кунакі засвітила округлий животик на Тижні моди в монохромному білому "луці". Тепер майбутня мама вирішила розбавити бежевий total look, зробивши акцент на яскравому взутті.

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Для появи на показі нової колекції від дизайнерки Stella McCartney Тіна обрала золотисто-бежеву сукню зі спідницею плісе. Що цікаво, родзинкою плаття стала висока розпірка, з-під якої модель не соромлячись виставляла смуглу ніжку. Поверх золотої сукні Тіна одягнула светр-oversive, а розбавила look пастельних тонів яскравими салатовими ботильйонами з нестандартними підборами.



Тіна Кунакі на Тижні моди в Парижі / Getty Images