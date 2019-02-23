Вагітна учасниця Freedom-jazz розповіла, чим вразить в Ізраїлі, якщо народить дитину

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Freedom-jazz у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019
Freedom-jazz у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019 / Instagram / @eurovision.ua

Учасниця жіночого музичного колективу Freedom-jazz Анастасія Малега, яка перебуває на восьмому місяці вагітності розповіла, що робитиме, якщо разом з колегами отримає перемогу і зможе представляти Україну в Ізраїлі. За її словами, вони готують новий номер, який повинен вразити не менше того, що вони представляють на Нацвідборі.

Справжнім сюрпризом для глядачів Національного відбору до Євробачення в Україні став виступ жіночого музичного колективу Freedom-jazz. Навіть у фіналі шоу, де оберуть представника від України на міжнародний конкурс, одна із семи учасниць вийшла на сцену головного шоу на восьмому місяці вагітності.

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Сьогодні, 23 лютого, семеро учасниць вкотре запалили зал своїм чистим вокалом у пісні Cupidon (за словами Джамали – LifeStyle 24). Після номеру Сергій Притула запитав гурт, а що ж вони будуть робити в разі перемоги. Адже головною "фішкою" виступу є саме вагітний живіт Анастасії Малеги і, можливо, саме цим учасниці колективу підкорили глядачів і потрапили у фінал шоу. На що солістка Freedom-jazz відповіла, що у них є на це свої плани.

Ми над "фішкою" активно працюємо. Нас у колективі десятеро. Ми все встигнемо до травня, 
– зазначила Малега, яка ще більше заінтригувала ведучого Нацвідбору та глядачів шоу.

Дивіться виступ Freedom-jazz у фіналі Нацвідбору Євробачення-2019:

 

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Теги: LifeStyle Новини України Євробачення 2019 Музика Новини LifeStyle Євробачення Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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