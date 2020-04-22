24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Вагітна Віра Кекелія оголила груди: пікантне фото

- Читать новость на русском
Віра Кекелія презентувала обкладинку до пісні / Фото з інстаграму

Українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія на останньому місяці вагітності презентувала пікантну обкладинку до нової пісні "Отдушина".

Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда чекають на появу первістка. Співоча сім’я навіть перед настанням особливого моменту в житті, коли вперше стануть батьками, не забуває про творчість.

Читайте також У білизні чи без неї: 10 еротичних фото Наді Дорофєєвої

На початку квітня на ютуб-каналі співачки відбулася прем'єра емоційної композиції та проникливого кліпу до пісні "Отдушина", яка вже представлена на всіх музичних платформах. У відеороботі Віра зображена у досить відвертому образі, який гарно демонструє її вагітність.

Проводячи більше часу вдома на карантині, співачка тішить фанатів своїми фотосесіями та просто домашніми світлинами. Вірі личить вагітність, тож вона приміряє різні образи для фотосесій, які пізніше нагадуватимуть їй про один із найпрекрасніших періодів в житті.

Для обкладинки до нової пісні, співачка оголила груди прикрившись напівпрозорим шифоном. На обличчі в акторки ледь помітний макіяж.


Світлина з обкладинки пісні "Отдушина"

Автор: Надія Біленко
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 17:40 Влучні цитати світових класиків про самотність
Надія Біленко
сьогодні 16:42 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Надія Біленко
сьогодні 16:12 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур
сьогодні 15:48 Замість розкоші – порятунок планети: зірки, які жертвують мільйони на боротьбу з коронавірусом
Уляна Журба
сьогодні 10:29 Травневі свята 2020: скільки днів будуть відпочивати українці
Квітослава Туз

Новини
Більше новин