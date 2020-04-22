Вагітна Віра Кекелія оголила груди: пікантне фото

Українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія на останньому місяці вагітності презентувала пікантну обкладинку до нової пісні "Отдушина".

Віра Кекелія та її чоловік, музикант Роман Дуда чекають на появу первістка. Співоча сім’я навіть перед настанням особливого моменту в житті, коли вперше стануть батьками, не забуває про творчість.

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На початку квітня на ютуб-каналі співачки відбулася прем'єра емоційної композиції та проникливого кліпу до пісні "Отдушина", яка вже представлена на всіх музичних платформах. У відеороботі Віра зображена у досить відвертому образі, який гарно демонструє її вагітність.

Проводячи більше часу вдома на карантині, співачка тішить фанатів своїми фотосесіями та просто домашніми світлинами. Вірі личить вагітність, тож вона приміряє різні образи для фотосесій, які пізніше нагадуватимуть їй про один із найпрекрасніших періодів в житті.

Для обкладинки до нової пісні, співачка оголила груди прикрившись напівпрозорим шифоном. На обличчі в акторки ледь помітний макіяж.



Світлина з обкладинки пісні "Отдушина"