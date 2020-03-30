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Вагітна Віра Кекелія показала округлий животик на чуттєвих фото

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Вагітна Віра Кекелія / Instagram / @kekeliavera

Популярна українська співачка та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія невдовзі стане мамою. Дівчина поділилася чуттєвими світлинами в особливому стані, на яких показала округлий живіт.

Подружжя Віри Кекелії та музиканта Романа Дуди чекає на появу первістка. Майбутні батьки насолоджуються кожним днем вагітності. Віра часто ділиться з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі кадрами, на яких постає при надії. Дівчині личить вагітність, то ж вона приміряє різні образи для фотосесій, які пізніше нагадуватимуть їй про один із найпрекрасніших періодів в житті. 

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Віра та Роман вже неодноразово знімалися у сімейних фотосесіях і навіть встигли зняти чуттєве домашнє відео, на якому чоловік заспівав колискову майбутньому малюку. Кожна їхня світлина – це справжній витвір мистецтва, який демонструє неймовірне кохання та ніжність, які панують у парі.

У черговій чуттєвій фотозйомці співачка позувала у невагомій сукні вишневого кольору, яка гарно підкреслила її вже добре помітний животик. На обличчі у Віри був легкий природний макіяж, а біляве волосся вона вклала в локони. 

Такі знімки заворожують свою красою та любов'ю, яка витає в повітрі. Атмосфера на фото – чарівна та захоплива.


Вагітна Віра Кекелія / Instagram / @kekeliavera


Чуттєва Віра Кекелія у ніжній фотосесії / Instagram / @kekeliavera


Тендітна Віра Кекелія у невагомій сукні вишневого кольору / Instagram / @kekeliavera

Автор: Христина Кобак
Теги: LifeStyle Зіркові батьки
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