Вагітна Віра Кекелія показала округлий животик на чуттєвих фото
Популярна українська співачка та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія невдовзі стане мамою. Дівчина поділилася чуттєвими світлинами в особливому стані, на яких показала округлий живіт.
Подружжя Віри Кекелії та музиканта Романа Дуди чекає на появу первістка. Майбутні батьки насолоджуються кожним днем вагітності. Віра часто ділиться з підписниками на особистій сторінці в інстаграмі кадрами, на яких постає при надії. Дівчині личить вагітність, то ж вона приміряє різні образи для фотосесій, які пізніше нагадуватимуть їй про один із найпрекрасніших періодів в житті.
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Віра та Роман вже неодноразово знімалися у сімейних фотосесіях і навіть встигли зняти чуттєве домашнє відео, на якому чоловік заспівав колискову майбутньому малюку. Кожна їхня світлина – це справжній витвір мистецтва, який демонструє неймовірне кохання та ніжність, які панують у парі.
У черговій чуттєвій фотозйомці співачка позувала у невагомій сукні вишневого кольору, яка гарно підкреслила її вже добре помітний животик. На обличчі у Віри був легкий природний макіяж, а біляве волосся вона вклала в локони.
Такі знімки заворожують свою красою та любов'ю, яка витає в повітрі. Атмосфера на фото – чарівна та захоплива.
Вагітна Віра Кекелія / Instagram / @kekeliavera
Чуттєва Віра Кекелія у ніжній фотосесії / Instagram / @kekeliavera
Тендітна Віра Кекелія у невагомій сукні вишневого кольору / Instagram / @kekeliavera
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