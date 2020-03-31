Вагітна Віра Кекелія розповіла про труднощі, які виникли під час коронавірусу

Популярна українська співачка, акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія очікує на появу первістка. Проте у такий складний час, в якому зараз всі опинилися, труднощі виникають в кожного. В тому числі й у знаменитостей. Віра розповіла, з якими проблемами зіштовхнулася через коронавірус та порадила, чим можна зайнятися на карантині.

Життя мільйонів людей у різних куточках планети змінилося у зв'язку з пандемією коронавірусу. Ми вимушені залишатися вдома, щоб зберегти здоров'я і життя собі та рідним. Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда через введення карантину не можуть бачитися з рідними та мають такі ж труднощі, як і багато людей по всьому світу. Про це зірка розповіла в коментарі сайту ТСН.ua.

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Акторка каже, що на карантині дивиться багато тренінгів з вокальних технік, приділяє час вивченню англійської мови та 3-4 рази на тиждень робить фізичні вправи. Також вона зазначає, що тепер вони з чоловіком мають більше часу для того, щоб підготуватися до народження малюка. Проте через карантин вони не можуть побачитися з батьками, адже вони живуть не в Києві. Через це артистка дуже сумує.

Найбільша складність для всіх, звичайно ж, в тому, що зупинилися доходи. Це критичне питання для більшості людей. У цьому практично всі виявилися в однакових умовах. Крім того, ми не можемо бачитися з рідними і друзями,

– зізналася співачка.

Віра каже, що після закінчення карантину обов'язково відвідає салон краси.

Хоча може так статися, що перше, що ми з Ромою зробимо після карантину, це народження дитини,

– поділилася Кекелія.

Зазначимо, станом на ранок 31 березня в Україні зафіксували 549 випадків зараження коронавірусом. Померли 13 людей, 5 пацієнтам вдалося одужати.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу