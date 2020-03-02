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Вагітна Віра Кекелія та її чоловік Роман Дуда замилували мережу сімейним відео

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Віра Кекелія та Роман Дуда / Instagram / @romandudaofficial

Популярна українська виконавиця та акторка "Жіночого Кварталу" Віра Кекелія днями повідомила про свою вагітність. Тепер співачка разом із чоловіком Романом Дудою зворушили прихильників ніжним сімейним відео.

Віра та Роман чекають первістка, про що розповіли всій країні минулого тижня, а також зізналися, що планують партнерські пологи та розсекретили, коли малюк з'явиться на світ. Сьогодні, 2 березня, на своїх сторінках в інстаграмі закохані поділилися коротким та дуже трепетним роликом, який викликає мурашки по шкірі.

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Співачка позує на відео в легкій сукні білого кольору, яка гарно підкреслює її особливий стан. Другий образ Віри більш домашній: оверсайз сорочка в клітинку та джинси. На обличчі в красуні природний макіяж, а волосся вкладене в легкі локони.

Романа спершу бачимо у білій футболці та джинсах, а пізніше він додав до свого образу же чорний светр. В затишній та домашній атмосфері музикант виконав колискову під гітару.

Моя найулюбленіша "Колискова". В ті ночі, коли я не могла заснути, Рома наспівував мені її,
– підписала відео майбутня матуся.

Особливого затишку ролику додають чорно-білі кольори.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Зіркові батьки
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